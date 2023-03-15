Генерал США Міллі зателефонує начальнику Генштабу РФ після інциденту з безпілотником

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі планує провести телефонну розмову з начальником російського генерального штабу Валерієм Герасимовим щодо інциденту з безпілотником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Очікується, що генерал Марк Міллі поговорить з Герасимовим телефоном сьогодні, 15 березня, після того, як США і Росія оприлюднили різні версії інциденту над Чорним морем.

Зазначено, що вони не спілкувалися з кінця грудня минулого року.