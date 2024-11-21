Генерал Північної Кореї отримав поранення в Курській області, - WSJ

Високопоставлений північнокорейський генерал отримав поранення в Курській області. Це відбулось під час нещодавніх ударів українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Це перший раз , коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою російської агресії проти України.

Анонімний західний чиновник повідомив, що високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Солдати КНДР в Росії

Нагадаємо, що цієї осені Північна Корея направила війська на допомогу Російській Федерації. Північнокорейські солдати пройшли навчання полігонах на сході РФ, після чого їх направили до українського кордону.

Війська КНДР вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ у Курській області. За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.