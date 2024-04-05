Генерал Павлюк показав збиття бійцями ЗСУ російських "Орланів" (відео)
Українські захисники з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили сьогодні, 5 квітня, щонайменше два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Генерал-лейтенант оприлюднив відповідне відео ураження ворожих дронів.
Він уточнив, що російські "Орлани" були ліквідовані за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".
"Воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" лише за сьогодні знищили щонайменше 2 ворожих БпЛА "Орлан-10" з ЗРК "Стріла-10". Бійці демонструють найвищу влучність та результативність!" - йдеться у публікації.
"Холодноярці" на війні
Командувач Сухопутних військ нагадав, що військовослужбовці 93 ОМБр воюють з самого початку російського вторгення в Україну у 2014 році. Бригада, зокрема, брала участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт. Після широкомасштабного нападу РФ "холодноярці" у 2022 році не допустила ворога в Охтирку, звільнила Тростянець та низку населених пунктів у Сумській та Харківській областях, що підготувало передумови для Харківського контрнаступу.
"З серпня 2022 по травень 2023 року воювала за Бахмут. Нині бригада стримує противника на Бахмутському та Лиманському напрямках", - зазначив генерал Павлюк.
Він додав, що сотні воїнів-"холодноярців" були відзначені державними нагородами. Десятеро захисників 93 ОМБр удостоєні звання Героя України, з них семеро - посмертно.
Нагадаємо, раніше в Силах оборони на початку квітня також показали відео знищення російського безпілотника "Орлан-10". Ворожий дрон вдалось збити на Східному напрямку.
Додамо, перед тим генерал Олександр Павлюк розповів, що протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 ворожих засобів повітряної розвідки та нападу.
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