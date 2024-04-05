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Генерал Павлюк показав збиття бійцями ЗСУ російських "Орланів" (відео)

П'ятниця 05 квітня 2024 18:53
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Генерал Павлюк показав збиття бійцями ЗСУ російських "Орланів" (відео) Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили сьогодні, 5 квітня, щонайменше два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Генерал-лейтенант оприлюднив відповідне відео ураження ворожих дронів.

Він уточнив, що російські "Орлани" були ліквідовані за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

"Воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" лише за сьогодні знищили щонайменше 2 ворожих БпЛА "Орлан-10" з ЗРК "Стріла-10". Бійці демонструють найвищу влучність та результативність!" - йдеться у публікації.

"Холодноярці" на війні

Командувач Сухопутних військ нагадав, що військовослужбовці 93 ОМБр воюють з самого початку російського вторгення в Україну у 2014 році. Бригада, зокрема, брала участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт. Після широкомасштабного нападу РФ "холодноярці" у 2022 році не допустила ворога в Охтирку, звільнила Тростянець та низку населених пунктів у Сумській та Харківській областях, що підготувало передумови для Харківського контрнаступу.

"З серпня 2022 по травень 2023 року воювала за Бахмут. Нині бригада стримує противника на Бахмутському та Лиманському напрямках", - зазначив генерал Павлюк.

Він додав, що сотні воїнів-"холодноярців" були відзначені державними нагородами. Десятеро захисників 93 ОМБр удостоєні звання Героя України, з них семеро - посмертно.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони на початку квітня також показали відео знищення російського безпілотника "Орлан-10". Ворожий дрон вдалось збити на Східному напрямку.

Додамо, перед тим генерал Олександр Павлюк розповів, що протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 ворожих засобів повітряної розвідки та нападу.

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