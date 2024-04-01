В березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів. Павлюк поділився результатами

Фото: в березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів (Getty Images)

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

Серед знищених дронів: БпЛА "Shahed-131/136" - 151 од.;

БпЛА "Zala" - 45 од.;

БпЛА "Supercam" - 13 од.;

БпЛА "Ланцет" - 92 од.;

БпЛА "Орлан-10" - 21 од.;

БпЛА невизначеного типу - 4 од. Фото: в березні ППО Сухопутних військ знищила більше 300 дронів (t.me/Pavliuk_KSV) "В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк. Масовані обстріли Росії Останнім часом Росія посилила масовані обстріли по території України. Найчастіше ворог вражає об'єкти паливно-енергетичного сектору чи іншу критичну інфраструктуру. За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, ймовірно, ворог продовжить завдавати удари по енергетиці нашої країни. Тим часом в Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими обстрілами ворога.