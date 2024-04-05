Генерал Павлюк показал сбитие бойцами ВСУ российских "Орланов" (видео)

Украинские защитники из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили сегодня, 5 апреля, по меньшей мере два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Генерал-лейтенант обнародовал соответствующее видео поражения вражеских дронов.

Он уточнил, что российские "Орланы" были ликвидированы с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

"Воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" только за сегодня уничтожили по меньшей мере 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10". Бойцы демонстрируют высокую точность и результативность!" - говорится в публикации.

"Холодноярцы" на войне

Командующий Сухопутными войсками напомнил, что военнослужащие 93 ОМБр воюют с самого начала российского вторжения в Украину в 2014 году. Бригада, в частности, участвовала в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт. После широкомасштабного нападения РФ "холодноярцы" в 2022 году не допустили врага в Ахтырку, освободили Тростянец и ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, что подготовило предпосылки для Харьковского контрнаступления.

"С августа 2022 года по май 2023 года воевала за Бахмут. Сейчас бригада сдерживает противника на Бахмутском и Лиманском направлениях", - отметил генерал Павлюк.

Он добавил, что сотни воинов-"холодноярцев" были удостоены государственных наград. Десять защитников 93 ОМБр удостоены звания Героя Украины, из них семеро - посмертно.