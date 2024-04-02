Вибухнув у повітрі: у ЗСУ показали збиття російського "Орлану"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

"Відмінна робота розрахунку ЗРК "Стріла-10" одного з підрозділів Сухопутних військ", - пише Павлюк.

Зазначається, що під час роботи було знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Атаки безпілотників РФ по Україні

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року лише у напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів поразки. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

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