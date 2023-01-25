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Генерал Ніколюк перевірив обстановку на кордоні з РФ: все під контролем, бійці готові захищати свою землю

Фото: командувач ОК "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк (facebook.com/kommander_nord)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація на кордоні з Росією залишається під контролем, українські військові готові захищати свою землю за будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ОК "Північ" генерал-майора Віктора Ніколюка.

Він перевірив стан справ та обстановку в межах зони відповідальності на кордоні із РФ та побував у пункті пропуску у Клюсах Чернігівської області. За його словами, бійці тримають ситуацію під контролем

"Підрозділи Сил оборони Сіверщини вмотивовані та готові захищати свою землю від загарбника в будь-якому розвитку подій. Тримаємо стрій і разом до перемоги!" - сказав Ніколюк.

Нагадаємо, українські бійці нарощують рубежі оборони Києва та області - встановлюють фортифікаційні та вогневі споруди і обладнують укриття.

Окрім того, на півночі українські захисники посилюються мобільними вогневими групами ППО.

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