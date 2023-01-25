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Генерал Николюк проверил обстановку на границе с РФ: все под контролем, бойцы готовы защищать свою землю

Фото: командующий ОК "Север" генерал-майор Виктор Николюк (facebook.com/kommander_nord)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация на границе с Россией остается под контролем, украинские военные готовы защищать свою землю при любом развитии событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ОК "Север" генерал-майора Виктора Николюка.

Он проверил положение дел и обстановку в зоны ответственности на границе с РФ и побывал в пункте пропуска в Клюсах Черниговской области. По его словам, бойцы держат ситуацию под контролем

"Подразделения Сил обороны Северщины мотивированы и готовы защищать свою землю от захватчика в любом развитии событий. Держим строй и вместе к победе!" - сказал Николюк.

Напомним, украинские бойцы наращивают рубежи обороны Киева и области - устанавливают фортификационные и огневые постройки, а также оборудуют укрытие.

Кроме того, на севере украинские защитники усиливаются мобильными огневыми группами ПВО.

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