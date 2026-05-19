Генерал НАТО "гордится" сбитием дрона над Эстонией без приказов сверху

Уничтожение беспилотника, нарушившего воздушное пространство Эстонии, продемонстрировало эффективную работу системы противовоздушной обороны Альянса и ее интеграцию с ПВО стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича на пресс-конференции в Брюсселе.

В Североатлантическом альянсе положительно отреагировали на уничтожение беспилотника, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Эстонии.

По словам командующего, дрон был сбит на самом низком тактическом уровне без необходимости дополнительных консультаций с высшим руководством НАТО.

"Что касается сегодняшнего инцидента с беспилотником, когда его сбил румынский (истребитель - ред.), — именно так должен работать наш "оборонный дизайн", — подчеркнул Гринкевич.

Он отметил, что в Альянсе полномочия для принятия подобных оперативных решений делегированы непосредственно на тактический уровень.

В НАТО заявили об эффективной интеграции ПВО

Генерал подчеркнул, что такая система позволяет оперативно реагировать на любые нарушения воздушного пространства и обеспечивает защиту территории стран-членов НАТО.

"Именно так мы можем защитить каждый дюйм территории Альянса, когда происходит подобное вторжение", — заявил он.

По словам Гринкевича, предварительная оценка инцидента показывает, что система сработала эффективно, а взаимодействие между средствами ПВО стран Балтии и миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства оказалось успешным.

Продолжается анализ инцидента

В НАТО сообщили, что оценка обстоятельств инцидента все еще продолжается. Однако в Альянсе уже считают, что взаимодействие между национальными системами ПВО и силами НАТО продемонстрировало высокий уровень координации и готовности к реагированию на угрозы.