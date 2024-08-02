Генерал Гнатов про ротації: під час наступу ворога говорити про це передчасно

Росія продовжує тримати наступальну ініціативу на фронту. Тому за таких умов говорити про ротації на передовій поки що передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних сил ЗСУ бригадного генерала Андрія Гнатова в інтерв'ю "Главкому".

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно", - сказав генерал.

Гнатов наголосив, що щойно з’являється можливість для ротацій, "ми намагаємось це робити".

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив, підрозділи українських військ постійно замінюються на позиціях, змінюються зони та напрямки, де вони виконують завдання.

"Це дуже складна система взаємодії, і простої відповіді на ваше питання не буде", - додав Гнатов.