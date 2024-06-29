ДБР перевірить дії генерала Содоля у справі про прорив оборони у Харківській області

Про це ДБР повідомило у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, 25 травня 2024 року ДБР відкрило кримінальну справу за фактом здачі позицій під час наступу росіян на півночі Харківської області. У справі фігурували командири 125 окремої бригади тероборони.

ДБР перевірить дії генерала Содоля, зокрема надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій.

Як зазначають правоохоронці, Бюро розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевич щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Юрія Содоля.

Звільнення Содоля

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що командувача Об'єднаних сил ЗСУ була змінено. З посади звільнили генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Цьому передували чутки про розслідування, фігурантом якого нібито є генерал.

Командувачем Об'єднаних сил призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Президент вже представив Гнатова бійцям на фронті.

Детальніше про кадрові зміни - у матеріалі РБК-Україна.

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