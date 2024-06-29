ДБР перевірить дії генерала Содоля у справі про прорив оборони у Харківській області
Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля у межах справи щодо прориву кордону російськими військами на півночі Харківської області.
Про це ДБР повідомило у коментарі РБК-Україна.
Як зазначають правоохоронці, Бюро розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевич щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Юрія Содоля.
Заяву Кротевича приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву росіян на Харківському напрямку.
ДБР перевірить дії генерала Содоля, зокрема надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій.
Нагадаємо, 25 травня 2024 року ДБР відкрило кримінальну справу за фактом здачі позицій під час наступу росіян на півночі Харківської області. У справі фігурували командири 125 окремої бригади тероборони.
Звільнення Содоля
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що командувача Об'єднаних сил ЗСУ була змінено. З посади звільнили генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Цьому передували чутки про розслідування, фігурантом якого нібито є генерал.
Командувачем Об'єднаних сил призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Президент вже представив Гнатова бійцям на фронті.
Детальніше про кадрові зміни - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.