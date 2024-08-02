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Генерал Гнатов о ротациях: при наступлении врага говорить об этом преждевременно

Украина , Пятница 02 августа 2024 14:24
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Генерал Гнатов о ротациях: при наступлении врага говорить об этом преждевременно Фото: бригадный генерал Андрей Гнатов (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает держать наступательную инициативу на фронте. Поэтому при таких условиях говорить о ротациях на передовой пока преждевременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова в интервью "Главкому".

"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно произойдут ротации и в каких масштабах они будут - преждевременно", - сказал генерал.

Гнатов подчеркнул, что как только появляется возможность для ротаций, "мы стараемся это делать".

Командующий Объединенными силами ВСУ объяснил, подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи.

"Это очень сложная система взаимодействия и простого ответа на ваш вопрос не будет", - добавил Гнатов.

Назначение Гнатова

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ. С этой должности уволили генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этому предшествовали слухи о якобы расследовании, фигурантом которого является Содоль.

Позже в ГБР сообщили, что правоохранители проверят действия Содоля по делу о прорыве обороны российскими войсками на севере Харьковской области.

Новым командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Зеленский представил его бойцам на фронте.

Подробнее о кадровых изменениях в армии - в материале РБК-Украина.

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