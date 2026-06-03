"Генерал Черешня" та STRIX розробили перехоплювачі реактивних "Шахедів": ефектне відео

Що відомо про "Генерал Черешня BULLET"

Як зазначається в описі до ролика, лінійка перехоплювачів "Генерал Черешня BULLET" створена на базі кінетичного прискорювача від STRIX, який пройшов успішні випробування ще рік тому.

Головне завдання цієї технологічної синергії - масштабування протидії ворожим ударним БПЛА.

Нова розробка покликана ефективно нищити абсолютно всі модифікації "Шахеда", зокрема й надскладну реактивну версію "Герань-4".

У команді проєкту "Генерал Черешня" наголошують, що поява реактивних модифікацій "Шахеда" створює принципово новий рівень загрози для українського неба.

Розробники пояснюють: завдяки оновленому двигуну такі безпілотники здатні розвивати швидкість до 600 км/год. Це значно швидше за класичні Shahed-136, тому збивати їх стандартними засобами набагато складніше.

Саме задля ліквідації таких швидкісних повітряних цілей українські виробники й створюють свої новітні перехоплювачі.

Досягнення "Генерала Черешні" в цифрах

Зазначимо, що "Генерал Черешня" - один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні.

Флагманськими продуктами компанії є перехоплювачі, зокрема антишахед "Генерал Черешня BULLET", створений у тісній співпраці з військовими підрозділами фронту.

Інший відомий флагман компанії - "Генерал Черешня AIR", яким уже користуються понад 100 бойових бригад ЗСУ.

На рахунку цього безпілотника - десятки тисяч збиттів ворожих повітряних цілей, серед яких: "Молнії", "Ланцети", "Орлани", "Гербери", "Італмаси", Supercam, Zala та інші.

Ефективна робота цих перехоплювачів у небі - це тисячі врятованих життів українських воїнів, збережені бойові позиції, логістичні шляхи та військова техніка.