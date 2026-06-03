"Генерал Черешня" и STRIX разработали перехватчики реактивных "Шахедов": эффектное видео

Украинский проект "Генерал Черешня" и компания STRIX разработали новейшие дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами". Стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере defense tech, искусственного интеллекта (AI) и технологий для современного поля боя.
Видео успешных тестов нового оружия публикует РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу проекта.
Как отмечается в описании к ролику, линейка перехватчиков "Генерал Черешня BULLET" создана на базе кинетического ускорителя от STRIX, который прошел успешные испытания еще год назад.
Главная задача этой технологической синергии - масштабирование противодействия вражеским ударным БПЛА.
Новая разработка призвана эффективно уничтожать абсолютно все модификации "Шахеда", включая сверхсложную реактивную версию "Герань-4".
В команде проекта "Генерал Черешня" отмечают, что появление реактивных модификаций "Шахеда" создает принципиально новый уровень угрозы для украинского неба.
Разработчики объясняют: благодаря обновленному двигателю такие беспилотники способны развивать скорость до 600 км/ч. Это значительно быстрее классических Shahed-136, поэтому сбивать их стандартными средствами гораздо сложнее.
Именно для ликвидации таких скоростных воздушных целей украинские производители и создают свои новейшие перехватчики.
Отметим, что "Генерал Черешня" - один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине.
Флагманскими продуктами компании являются перехватчики, в частности антишахед "Генерал Черешня BULLET", созданный в тесном сотрудничестве с военными подразделениями фронта.
Другой известный флагман компании - "Генерал Черешня AIR", которым уже пользуются более 100 боевых бригад ВСУ.
На счету этого беспилотника - десятки тысяч сбитий вражеских воздушных целей, среди которых: "Молнии", "Ланцеты", "Орланы", "Герберы", "Италмасы", Supercam, Zala и другие.
Эффективная работа этих перехватчиков в небе - это тысячи спасенных жизней украинских воинов, сохраненные боевые позиции, логистические пути и военная техника.
Напомним, еще в 2025 году Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию на фронте беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".