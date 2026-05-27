Співпраця зі США щодо дронів: якими шляхами українські розробники заходять на ринок
Поки немає офіційної угоди на експорт зброї до США українські розробники інтегруються в ринок Штатів іншими шляхами.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть".
Як розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко РБК-Україна, політичної рамки щодо постачання української зброї до США справді ще немає.
"Тому я б дуже обережно говорив про це як про вже відкритий експортний напрям. Але на практичному рівні співпраця вже рухається", - сказав він.
За його словами, співпраця розвивається передусім через прямий діалог між компаніями: технічні консультації, демонстрації рішень, підготовку до тестувань, обговорення спільного виробництва, локалізації окремих компонентів і можливих спільних підприємств.
Один із прикладів - український виробник "Генерал Черешня", який оголосив про стратегічне партнерство з американською Wilcox Industries для створення спільного виробництва FPV-дронів і дронів-перехоплювачів у США.
Виробництво має базуватися на потужностях Wilcox у Нью-Гемпширі, а українська сторона приносить бойовий досвід, інженерну експертизу і саму технологію.
Окремо варто згадати американську програму Drone Dominance. Перший етап уже проходив у США, і багато українських виробників брали в ньому участь.
За словами Федірка, частина українських компаній показала сильний результат і перемогла. Водночас були компанії, які навіть не змогли потрапити на конкурс через складність оформлення заявок і вимог до участі.
"Зараз, наскільки мені відомо, вже триває другий етап Drone Dominance. Третій етап очікується приблизно через 5–6 місяців, хоча точної дати поки немає", - пояснив директор.
Він наголосив, що для України це важливий сигнал: компанії вже заходять у практичні американські оборонні процеси, навіть якщо політична рамка щодо експорту ще не оформлена.
Drone Deals
Нагадаємо, 28 квітня президент України Володимир Зеленський після наради щодо експорту озброєння заявив, що Україна готова відкривати експорт зброї та запропонувала партнерам новий формат співпраці - Drone Deals.
За його словами, за окремими видами озброєння профіцит українських виробничих потужностей уже сягає 50%.
Згодом Зеленський повідомив, що близько 20 країн уже зацікавилися форматом Drone Deals.
Чотири відповідні угоди вже підписані, а перші контракти готуються до реалізації.
З іншими державами тривають підготовчі процедури для укладання політичних домовленостей, які мають відкрити шлях для співпраці бізнесу.
Drone Deals - це спеціальні міждержавні угоди, які передбачають виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення, а також технологічний обмін та інтеграцію з оборонними системами партнерів.
Модель співпраці базується на рамкових міждержавних угодах за принципом взаємності, після чого до процесу долучаються державні структури та виробники.
Детальніше про те, як Україна та США готують мільярдну угоду щодо дронів - читайте у матеріалі РБК-Україна.