"Генерал Черешня". На фронті з'явиться новий FPV-дрон для знищення бронетехніки РФ

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання на фронті безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у відомстві, коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. При цьому вони мають потужні електродвигуни.

А ось цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, дрони можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

"Комплекс "Генерал Черешня" може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу", - розповіли у Міноборони.

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво збільшила виробництво безпілотників. Над їхньою розробкою працюють як державні, так і приватні компанії.

Вітчизняні виробники створюють ударні, розвідувальні та морські дрони, які вже довели свою ефективність у знищенні російського флоту. Раніше уряд повідомляв, що Україна здатна щороку виготовляти понад 3 мільйони дронів різних типів.

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, українські безпілотники здатні вражати цілі на відстані до 1800 кілометрів.