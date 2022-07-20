Резников призвал мировых производителей испытать новое вооружение в Украине
Украина заинтересована в испытании современных систем вооружения в бою и приглашает производителей опробовать свою новую технику.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии, организованной Atlantic Council, сообщает РБК-Украина.
"Украина сейчас есть, по сути, испытательным полигоном. Много оружия испытывается в настоящих условиях боя против российской армии. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование", – отметил Резников.
По его словам, Украина делится всей информацией и опытом со своими партнерами. Он также подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага. Украина приглашает производителей оружия опробовать новое оборудование.
По его мнению, для партнеров в Польше, США, Франции, Германии или турецких партнеров это хороший шанс протестировать свое оборудование.
Напомним, Резников считает реальным окончание войны до конца 2022 года. Он рассказал, что для этого нужно.
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