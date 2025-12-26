UA

Економіка

Гендиректором "Укргазвидобування" став Юрій Ткачук: що про нього відомо

Фото: Юрій Ткачук і Сергій Корецький (facebook.com/NaftogazUGV)
Автор: Валерій Ульяненко

Юрій Ткачук став новим гендиректором АТ "Укргазвидобування", яке входить до НАК "Нафтогаз України". Його представили колективу у п'ятницю, 26 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Нафтогазу".

"Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань", - зазначив глава групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Він повідомив, що йдеться про відновлення об’єктів після ворожих обстрілів, а також збільшення обсягів газовидобування.

Варто зазначити, що до призначення Ткачука обов’язки генерального директора "Укргазвидобування" з червня 2024 року тимчасово виконував Сергій Лагно. До призначення він обіймав посаду головного інженером підприємства.

Що відомо про Юрія Ткачука

Новий гендиректор "Укргазвидобування" має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

З листопада 2022 року він обіймав посаду фінансового директора АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

14 травня 2025 року наглядова рада "Укрнафти" призначила фінансового директора компанії Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов’язків керівника.

Нагадаємо, нещодавно АТ "Укрнафта" отримала нового керівника - головою правління компанії став Богдан Кукура. Він переміг у відкритому конкурентному відборі.

Зазначимо, у квітні Сергія Корецького було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення було ухвалено під час засідання наглядової ради компанії.

Нафтогаз УкраїниУкргазвидобуванняУкрнафта