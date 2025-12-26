Гендиректором "Укргаздобычи" стал Юрий Ткачук: что о нем известно

"Это одна из самых ответственных управленческих позиций в отрасли. Поэтому сейчас перед новым генеральным директором стоит ряд критически важных задач", - отметил глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Он сообщил, что речь идет о восстановлении объектов после вражеских обстрелов, а также увеличение объемов газодобычи.

Стоит отметить, что до назначения Ткачука обязанности генерального директора "Укргаздобычи" с июня 2024 года временно исполнял Сергей Лагно. До назначения он занимал должность главного инженера предприятия.

Что известно о Юрии Ткачуке

Новый гендиректор "Укргаздобычи" имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 года он занимал должность финансового директора АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

14 мая 2025 года наблюдательный совет "Укрнафты" назначил финансового директора компании Юрия Ткачука временно исполняющим обязанности руководителя.