Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.
"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.
Наразі інші подробиці його поїздки не розкриваються.
Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Станція незаконно управляється російським "Росатомом" і наразі не здійснює виробництво електроенергії.
Періодично російські війська організовують провокації на території ЗАЕС. Вони можуть пошкоджувати електролінії, які є критично важливими для роботи станції, або запускати ударні дрони над об'єктом.
27 серпня Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.
Пізніше стало відомо про те, що голова МАГАТЕ також відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.
Тим часом "Енергоатом" заявив, що окупована ворогом ЗАЕС наразі перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки, оскільки з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою.
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