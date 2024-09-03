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Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії"

Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він. 

Наразі інші подробиці його поїздки не розкриваються. 

Ситуація на ЗАЕС 

Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Станція незаконно управляється російським "Росатомом" і наразі не здійснює виробництво електроенергії.

Періодично російські війська організовують провокації на території ЗАЕС. Вони можуть пошкоджувати електролінії, які є критично важливими для роботи станції, або запускати ударні дрони над об'єктом. 

27 серпня Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.

Пізніше стало відомо про те, що голова МАГАТЕ також відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Тим часом "Енергоатом" заявив, що окупована ворогом ЗАЕС наразі перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки, оскільки з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою.

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МАГАТЕЗапорізька АЕС