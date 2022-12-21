Гендиректор МАГАТЕ відвідає Москву для обговорення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

За словами російського постпреда у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ Росії, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна та МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міжнародні партнери поки що не мають конкретних даних про наміри Росії вивести війська з території Запорізької АЕС, досі тривають переговори.

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