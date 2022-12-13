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Міжнародні партнери не мають конкретної інформації, коли росіяни залишать ЗАЕС, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 21:26
Міжнародні партнери не мають конкретної інформації, коли росіяни залишать ЗАЕС, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Стосовно звільнення Запорізької атомної станції. Поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста", - сказав Шмигаль.

Він додав, що і французька сторона, і МАГАТЕ продовжують переговори щодо виведення російських військ із ЗАЕС.

Також прем'єр-міністр нагадав, що на Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ, а найближчим часом такі місії будуть на всіх українських АЕС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна з Міжнародним агентством з атомної енергії рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також раніше ми писали, що у Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що захоплену українську Запорізьку атомну електростанцію не збираються виводити з-під контролю Росії, і нібито лише вони можуть забезпечити ядерну безпеку АЕС.

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Запорізька АЕС Денис Шмигаль
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