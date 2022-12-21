Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву для обсуждения защитной зоны вокруг Запорожской АЕС

По словами российского постпреда в Вене, в консультациях примут участие представители Министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина и МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у международных партнеров пока нет конкретных данных о намерениях России вывести войска с территории Запорожской АЕС, до сих пор продолжаются переговоры.

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