Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України: що відомо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчим часом знову приїде до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я обговорив із главою МЗС Дмитром Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу - до Росії", - сказав Гроссі.

Він додав, що "з урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше".

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ обговорить ситуацію, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції.