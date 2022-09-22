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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України: що відомо

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Четвер 22 вересня 2022 01:25
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України: що відомо Фото: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України (iaea.org)
Автор: Олег Васьків

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчим часом знову приїде до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я обговорив із главою МЗС Дмитром Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу - до Росії", - сказав Гроссі.

Він додав, що "з урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше".

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ обговорить ситуацію, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС.

Також Гроссі консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС.

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