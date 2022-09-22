Гендиректор МАГАТЭ Гросси вскоре снова приедет в Украину: что известно
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ближайшее время снова приедет в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ на полях 77 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Я обсудил с главой МИД Дмитрием Кулебой и надеюсь, что буду скоро ехать в Киев или в Украину. И, возможно, позже, в определенный момент времени - в Россию", - сказал Гросси.
Он добавил, что "с учетом серьезности ситуации и происходящего на месте мы должны двигаться быстро. Мы стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее".
Во время визита в Украину гендиректор МАГАТЭ обсудит ситуацию, сложившуюся на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, ранее МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.
Также Гросси консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.