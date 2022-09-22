Гендиректор МАГАТЭ Гросси вскоре снова приедет в Украину: что известно

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ближайшее время снова приедет в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ на полях 77 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я обсудил с главой МИД Дмитрием Кулебой и надеюсь, что буду скоро ехать в Киев или в Украину. И, возможно, позже, в определенный момент времени - в Россию", - сказал Гросси.

Он добавил, что "с учетом серьезности ситуации и происходящего на месте мы должны двигаться быстро. Мы стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее".

Во время визита в Украину гендиректор МАГАТЭ обсудит ситуацию, сложившуюся на Запорожской атомной электростанции.