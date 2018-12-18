"Ивано-Франковскгаз": заниженные нормы потребления газа отменены

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые нормы будут стимулировать установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

Согласно решению Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Ивано-Франковскгаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 2,8 тыс. потребителей газа, в то время как остальные 408 тыс. жителей Прикарпатья обеспечены приборами учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к реальному потреблению газа, будут стимулировать установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменения норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"29 ноября вступило в законную силу решение Окружного административного суда города Киева. Противоправными и недействительными признаны постановления КМУ № 203 и 204 от 23.03.2016, которым вводились в действие заниженные нормы потребления газа бытовым потребителям, квартиры которых не оборудованы счетчиками. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правчинними есть нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Ивано-Франковскгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.

"Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", - сообщает пресс-служба.

Категория потребления газа Фактическое потребление газа по данным домовых счетчиков Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие от ноября 2018г. нормы Исследование USAID Анализ Укрнииинжпроект газовая Плита с ЦГВ 8,2 3,3 9,8 5,84 6,9 газовая Плита без ЦГВ 16 5,4 18,3 11,3

Также отмечается, что за четыре года правительство меняло нормы четыре раза. При этом авторы заниженных норм не имеют ни расчетов, ни необходимых исследований, которые бы аргументировали установленные нормы потребления. В то время как исследования специалистов коммунальной энергетики USAID, а также научно-исследовательского института "УкрНДИижпроект" доказывали, что разница с фактическим потреблением и нормами составляет 2,5-3 раза.

"Ситуация с заниженными нормами привела к безвозмездному использованию газа нормовиками, в то время как потребители со счетчиками платили за потребленные объемы. С 2015 года потребленным но неоплаченным свыше 6 млн куб. метров газа. В связи с чем эксперты отказывались от бесплатной установки индивидуальных приборов учета. Только в этом году зафиксировано около 1000 отказов", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованности норм потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.