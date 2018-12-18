"Ивано-Франковскгаз": заниженные нормы потребления газа отменены

Новые нормы будут стимулировать установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей
Согласно решению Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Ивано-Франковскгаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 2,8 тыс. потребителей газа, в то время как остальные 408 тыс. жителей Прикарпатья обеспечены приборами учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые нормы приближены к реальному потреблению газа, будут стимулировать установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменения норм составит более 380 млн куб. м газа в год.
"29 ноября вступило в законную силу решение Окружного административного суда города Киева. Противоправными и недействительными признаны постановления КМУ № 203 и 204 от 23.03.2016, которым вводились в действие заниженные нормы потребления газа бытовым потребителям, квартиры которых не оборудованы счетчиками. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правчинними есть нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года", - говорится в сообщении.
В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Ивано-Франковскгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.
"Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", - сообщает пресс-служба.
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Категория потребления газа
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Фактическое потребление газа по данным домовых счетчиков
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Нормы, которые были признаны судом незаконными
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Действующие от ноября 2018г. нормы
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Исследование USAID
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Анализ Укрнииинжпроект
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газовая Плита с ЦГВ
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8,2
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
6,9
|
газовая Плита без ЦГВ
|
16
|
5,4
|
18,3
|
|
11,3
Также отмечается, что за четыре года правительство меняло нормы четыре раза. При этом авторы заниженных норм не имеют ни расчетов, ни необходимых исследований, которые бы аргументировали установленные нормы потребления. В то время как исследования специалистов коммунальной энергетики USAID, а также научно-исследовательского института "УкрНДИижпроект" доказывали, что разница с фактическим потреблением и нормами составляет 2,5-3 раза.
"Ситуация с заниженными нормами привела к безвозмездному использованию газа нормовиками, в то время как потребители со счетчиками платили за потребленные объемы. С 2015 года потребленным но неоплаченным свыше 6 млн куб. метров газа. В связи с чем эксперты отказывались от бесплатной установки индивидуальных приборов учета. Только в этом году зафиксировано около 1000 отказов", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.
По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованности норм потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.