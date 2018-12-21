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Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракети

Новини » Політика    21.12.2018 - 21:38
Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракети
Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

Російський проект резолюції не пройшов навіть просту більшість голосів

Генеральна асамблея ООН не прийняла запропоновану Росією резолюцію за договором про ракети середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter постійного представника України в ООН Володимира Єльченка.

"На цей раз (російський, - ред) проект резолюції "Про збереження договору про РСМД" не пройшов навіть просту більшість голосів", - написав він.

Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракетиРаніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО дає Росії останню можливість знову почати виконувати договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Відзначимо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що тепер доля договору залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД.

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