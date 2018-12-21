Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракети

Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

Російський проект резолюції не пройшов навіть просту більшість голосів

Генеральна асамблея ООН не прийняла запропоновану Росією резолюцію за договором про ракети середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter постійного представника України в ООН Володимира Єльченка.

"На цей раз (російський, - ред) проект резолюції "Про збереження договору про РСМД" не пройшов навіть просту більшість голосів", - написав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО дає Росії останню можливість знову почати виконувати договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Відзначимо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що тепер доля договору залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД.