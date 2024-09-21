План перемоги України буде відкритий всім, Росія повинна його бачити, - Зеленський

План перемоги України буде доступний усім країнам. Його має бачити і Росія, як і бути на другому саміті миру.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.

Наразі, за його словами, Україна активно працює надпланом перемоги, три пункти якого уже підготовлені, зустрічі в онлайн форматі відбулись.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", - запевнив президент.

Крім цього Зеленський зазначив, що план перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України упродовж із сьогодення до кінця грудня.

"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни. План буде презентований президенту Байдену, кандидатам в президенти США і всім іншим партнерам. На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", - констатував глава держави.

Які кроки передбачає план перемоги

Зеленський також описав пункти, які передбачає план перемоги України.



"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", - перелічив президент.