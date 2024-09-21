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Зеленський назвав дату зустрічі з Трампом і розповів, чого очікує від розмови з Гарріс

Київ, Субота 21 вересня 2024 12:00
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Зеленський назвав дату зустрічі з Трампом і розповів, чого очікує від розмови з Гарріс Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональд Трампом 26-27 вересня. Також глава держави у США зустрінеться з Камалою Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що під час свого візиту у США наступного тижня точно зустрінеться з опоненткою Трампа - кандидаткою на пост президента від Демократичної партії Камалою Гарріс. Зеленський хоче дізнатися, що вона думає з приводу цього плану перемоги України.

"Як я вам сказав: в плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто в США буде новий президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться. І також я буду говорити з Конгресом. Мені потрібна їх підтримка в цій справі", - пояснив президент.

Щодо зустрічі з Трампом Зеленський сказав: "Обов’язково, так. Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо".

За словами президент, зустріч з Дональдом Трампом, ймовірно, відбудеться 26-27 вересня.

Зеленський поїде у США

Як відомо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський поїде у США з робочим візитом. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорк.

Також Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та представить йому план перемоги України. За словами Зеленського, план перемоги України включає рішення, які повинні статися з жовтня до грудня.

Також президент України у США зустрінеться з головними кандидатами на пост президент США - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Зеленський їм також покаже план перемоги.

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