Gemini 3.5 Flash, ШІ-пошук і Android без коду: головне з Google I/O 2026

ШІ Gemini 3.5 Flash та середовище Antigravity 2.0

Розробники презентували нову мовну модель Gemini 3.5 Flash, орієнтовану на виконання автономних завдань та написання програмного коду. За словами головного технолога DeepMind Корая Кавукчуоглу, за швидкістю та рівнем затримки новинка випереджає попередню флагманську модель Gemini 3.1 Pro майже на всіх профільних бенчмарках.

Базова версія Flash функціонує у 4 рази швидше за аналогічні моделі на ринку, а її оптимізована модифікація демонструє 12-кратне прискорення без втрати якості генерації.

Модель розроблялася одночасно з Antigravity - десктопним додатком та інтегрованим середовищем розробки (IDE) від Google для створення агентних систем. Під час внутрішніх тестів група ШІ-агентів у середовищі Antigravity змогла з нуля спроєктувати та зібрати повноцінну операційну систему.

Наразі Gemini 3.5 Flash інтегрована як модель за замовчуванням у додатку Gemini та ШІ-режимі глобального пошуку. У майбутньому вона працюватиме у парі з важчою моделлю Gemini 3.5 Pro: версія Pro виконуватиме роль логічного планувальника, тоді як Flash вирішуватиме прикладні завдання у ролі субагента.

Цікаво, що модель здатна працювати автономно протягом кількох годин, зупиняючи виконання завдань лише у точках, що потребують верифікації чи дозволу людини.

Редизайн Google-Пошуку та цілодобові інформаційні агенти

Керівниця пошукового напрямку Google Ліз Рейд оголосила про зміну інтерфейсу пошукового рядка. Нове інтелектуальне вікно автоматично розширюється для обробки довгих розмовних запитів та пропонує контекстні варіанти продовження фраз замість стандартного автозаповнення тексту.

Головним нововведенням стала технологія Generative UI (генеративного користувацького інтерфейсу), завдяки якій Пошук формує кастомні інтерактивні віджети, візуалізації та стійкі проєктні простори під конкретний запит користувача.

Вже з літа 2026 року користувачі зможуть створювати у Пошуку індивідуальних "інформаційних агентів", які працюватимуть у фоновому режимі 24/7. Також ШІ-агентів можна налаштувати на відстеження цін на авіаквитки, дорожнього трафіку, вакансій або ж розкладу кінопрем'єр.

На першому етапі функція стане доступною передплатникам Google AI Pro та Ultra у США. Очікується, що повний перехід користувачів на взаємодію з готовими відповідями ШІ замість переходів по синіх посиланнях призведе до подальшого падіння трафіку для новинних видань та медіаплатформ.

Прямий кодинг Android-додатків

Google відкрила можливість швидкого створення Android-додатків безпосередньо через веб-інтерфейс Google AI Studio за допомогою текстових команд природною мовою. Програми створюються мовою Kotlin із використанням інструментарію Jetpack Compose.

Платформа підтримує інтеграцію з апаратними датчиками смартфонів - GPS, Bluetooth та NFC.

Створені утиліти можна тестувати через інтегрований у браузер емулятор Android або встановлювати на фізичні смартфони через USB-кабель за допомогою інструменту adb.

Платформа AI Studio дозволяє автоматично "пакувати" готові збірки та завантажувати їх на внутрішній трек тестування у Google Play Console. Для подальшої професійної розробки проєкт можна скачати у вигляді zip-архіву або експортувати на GitHub для роботи в Android Studio.

Паралельно у магазині додатків впроваджують ШІ-оверлей Ask Play для пошуку програм через діалог із ботом. Віртуальний помічник Gemini почне рекомендувати додатки розробників у відповідях користувачам, зв'язуючи запити з базою фільмів, серіалів та спортивних відеотрансляцій.

Асистент Gemini Spark

Для повсякденних завдань компанія випустила Gemini Spark - персонального ШІ-асистента, що функціонує на базі моделей Gemini та платформи Antigravity.

Головна перевага Spark - нативна інтеграція з Gmail, Google Docs та іншими сервісами Workspace. Помічник працює безперервно у Google Cloud, має власну поштову адресу для прийому завдань від користувача та виводить дані про хід виконання процесів через мобільну систему Android Halo.

За словами виконавчого директора Alphabet Сундара Пічаї, Spark може самостійно аналізувати листи, таблиці та документи для автоматичного написання звітів чи ведення листування з клієнтами.

Вже наступного тижня асистент стане доступним для передплатників тарифу Google AI Ultra, а згодом більшість його функцій планують зробити безкоштовними.