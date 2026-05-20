Gemini 3.5 Flash, ИИ-поиск и Android без кода: главное с Google I/O 2026

ИИ Gemini 3.5 Flash и среда Antigravity 2.0

Разработчики представили новую языковую модель Gemini 3.5 Flash, ориентированную на выполнение автономных задач и написание программного кода. По словам главного технолога DeepMind Корая Кавукчуоглу, по скорости и уровню задержки новинка опережает предыдущую флагманскую модель Gemini 3.1 Pro почти на всех профильных бенчмарках.

Базовая версия Flash функционирует в 4 раза быстрее аналогичных моделей на рынке, а ее оптимизированная модификация демонстрирует 12-кратное ускорение без потери качества генерации.

Модель разрабатывалась одновременно с Antigravity - десктопным приложением и интегрированной средой разработки (IDE) от Google для создания агентных систем. Во время внутренних тестов группа ИИ-агентов в среде Antigravity смогла с нуля спроектировать и собрать полноценную операционную систему.

Сейчас Gemini 3.5 Flash интегрирована как модель по умолчанию в приложении Gemini и ИИ-режиме глобального поиска. В будущем она будет работать в паре с более тяжелой моделью Gemini 3.5 Pro: версия Pro будет выполнять роль логического планировщика, тогда как Flash будет решать прикладные задачи в роли субагента.

Интересно, что модель способна работать автономно в течение нескольких часов, останавливая выполнение задач только в точках, требующих верификации или разрешения человека.

Редизайн Google-Поиска и круглосуточные информационные агенты

Руководитель поискового направления Google Лиз Рейд объявила об изменении интерфейса поисковой строки. Новое интеллектуальное окно автоматически расширяется для обработки длинных разговорных запросов и предлагает контекстные варианты продолжения фраз вместо стандартного автозаполнения текста.

Главным нововведением стала технология Generative UI (генеративного пользовательского интерфейса), благодаря которой Поиск формирует кастомные интерактивные виджеты, визуализации и устойчивые проектные пространства под конкретный запрос пользователя.

Уже с лета 2026 года пользователи смогут создавать в Поиске индивидуальных "информационных агентов", которые будут работать в фоновом режиме 24/7. Также ИИ-агентов можно настроить на отслеживание цен на авиабилеты, дорожного трафика, вакансий или расписания кинопремьер.

На первом этапе функция станет доступной подписчикам Google AI Pro и Ultra в США. Ожидается, что полный переход пользователей на взаимодействие с готовыми ответами ИИ вместо переходов по синим ссылкам приведет к дальнейшему падению трафика для новостных изданий и медиаплатформ.

Прямой кодинг Android-приложений

Google открыла возможность быстрого создания Android-приложений непосредственно через веб-интерфейс Google AI Studio с помощью текстовых команд на естественном языке. Приложения создаются на языке Kotlin с использованием инструментария Jetpack Compose.

Платформа поддерживает интеграцию с аппаратными датчиками смартфонов - GPS, Bluetooth и NFC.

Созданные утилиты можно тестировать через интегрированный в браузер эмулятор Android или устанавливать на физические смартфоны через USB-кабель с помощью инструмента adb.

Платформа AI Studio позволяет автоматически "паковать" готовые сборки и загружать их на внутренний трек тестирования в Google Play Console. Для дальнейшей профессиональной разработки проект можно скачать в виде zip-архива или экспортировать на GitHub для работы в Android Studio.

Параллельно в магазине приложений внедряют ИИ-оверлей Ask Play для поиска программ через диалог с ботом. Виртуальный помощник Gemini начнет рекомендовать приложения разработчиков в ответах пользователям, связывая запросы с базой фильмов, сериалов и спортивных видеотрансляций.

Ассистент Gemini Spark

Для повседневных задач компания выпустила Gemini Spark - персонального ИИ-ассистента, функционирующего на базе моделей Gemini и платформы Antigravity.

Главное преимущество Spark - нативная интеграция с Gmail, Google Docs и другими сервисами Workspace. Помощник работает непрерывно в Google Cloud, имеет собственный почтовый адрес для приема задач от пользователя и выводит данные о ходе выполнения процессов через мобильную систему Android Halo.

По словам исполнительного директора Alphabet Сундара Пичаи, Spark может самостоятельно анализировать письма, таблицы и документы для автоматического написания отчетов или ведения переписки с клиентами.

Уже на следующей неделе ассистент станет доступным для подписчиков тарифа Google AI Ultra, а впоследствии большинство его функций планируют сделать бесплатными.