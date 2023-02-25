Гелікоптер, 12 танків та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу знищили ще 650 окупантів. Також російські війська втратили ще один гелікоптер, 12 танків та 9 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили понад півсотні окупантів біля Кремінної під час спроби ворожого наступу.
Також ми писали, що українські військові знищили ворожу пускову установку ЗРК С-300 у Херсонській області.
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