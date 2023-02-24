Українські військові знищили ворожу пускову установку ЗРК С-300 у Херсонській області

На Кінбурнській косі (Миколаївська область) вдалося знищити ворожу реактивну систему залпового вогню "Град", а на окупованій частині Херсонської області ворожу пускову установку ЗРК С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Південь".

"Крім того, знищено склад з боєприпасами в районі Нової Каховки, 2 безпілотних розвідники, 2 підготовлених до використання ворожими ДРГ моторні човни, артилерійський радіолокаційний комплекс, 120-мм міномет і автомобільну техніку", - додали в командуванні.

Зазначається, що на Кінбурнській косі підтверджено ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню "Град", на лівобережжі Херсонської області - пускової установки ЗРК С-300.

"За результатами бойової роботи в зоні відповідальності ворожі підрозділи зменшено на 13 росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.

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