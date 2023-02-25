Вертолет, 12 танков и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 650 оккупантов. Также российские войска потеряли еще один вертолет, 12 танков и 9 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, недавно ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов возле Кременной при попытке вражеского наступления.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области.
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