Гегсет скликає сотні генералів для пропаганди "менталітету воїна", - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посадовці розповіли агентству, що анонсований захід планується провести в Університеті морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія.

Водночас, деякі з найвищих посадовців, яким для офіційних поїздок надають літаки Збройних сил США, мають прибути на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд.

Агентство зауважило, що майже у кожному своєму публічному виступі, Гегсет розповідає про "етос воїна" як необхідність для армії США володіти ментальністю воїна.

Колишній ведучий Fox News Піт Хегсет із вражаючою швидкістю взявся за перебудову Міністерства. Він звільнив провідних генералів і адміралів для реалізації порядку денного Трампа в сфері національної безпеки, а також викорінення ініціативи щодо різноманітності, яку він називає дискримінаційною.

Додамо, що війська Сполучених Штатів базуються у більшості країн світу, включно з віддаленими місцями, як-от Південна Корея, Японія та Близький Схід, де командування здійснюють генерали й адмірали з двома, трьома та чотирма зірками.