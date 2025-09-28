Хегсет созывает сотни генералов для пропаганды "менталитета воина", - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Чиновники рассказали агентству, что анонсированное мероприятие планируется провести в Университете морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния.

В то же время, некоторые из высших должностных лиц, которым для официальных поездок предоставляют самолеты Вооруженных сил США, должны прибыть на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд.

Агентство отметило, что почти в каждом своем публичном выступлении, Хегсет рассказывает об "этосе воина" как необходимости для армии США обладать ментальностью воина.

Бывший ведущий Fox News Пит Хегсет с поразительной скоростью взялся за перестройку Министерства. Он уволил ведущих генералов и адмиралов для реализции повестки дня Трампа в сфере нацбезопасности, а также искоренения инициативы по разнообразию, которые он называет дискриминационными.

Добавим, что войска Соединенных Штатов базируются в большинстве стран мира, включая отдаленные места, такие как Южная Корея, Япония и Ближний Восток, где командование осуществляют генералы и адмиралы с двумя, тремя и четырьмя звездами.