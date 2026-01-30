Гегсет не поїде на ключову зустріч міністрів оборони НАТО, - Politico

Це вже другий випадок підряд, коли високопосадовець CША пропускає важливі консультації в межах Альянсу, що викликає занепокоєння союзників щодо ролі США у євроатлантичній безпеці.

За даними джерел, наближення Гегсета до пропозицій про скорочення американської військової присутності в Європі та зміна Національної стратегії оборони США, у якій пріоритети зміщено в бік захисту власної території та протистояння Китаю, можуть пояснювати його відсутність на міністерській зустрічі НАТО.

Елбрідж Колбі, який має представляти США у Брюсселі, відомий як один із авторів нової стратегії Міністерства війни США, що переглядає традиційну роль Вашингтона у Європі. Колбі також виступає за більшу відповідальність європейських союзників у протидії безпековим викликам на континенті.

На думку експертів та колишніх представників НАТО, відсутність Гегсета на таких заходах у критичний час - негативний сигнал, який ставить під сумнів відданість США Альянсу, особливо на тлі загострень у трансатлантичних відносинах.

Гегсет вже раніше пропускав важливі зустрічі НАТО. Аналогічно нещодавно вчинив держсекретар США Марко Рубіо - він не поїхав на засіданні міністрів закордонних справ НАТО в грудні 2025 року, делегувавши участь своїм заступникам.