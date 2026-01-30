UA

Гегсет не поїде на ключову зустріч міністрів оборони НАТО, - Politico

Фото: міністр війни США Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міністр оборони США Піт Хегсет не поїде на зустріч керівників оборонних відомств НАТО, яка запланована на 12 лютого в Брюсселі - замість нього Штати представить його заступник з політичних питань Елбрідж Колбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Це вже другий випадок підряд, коли високопосадовець CША пропускає важливі консультації в межах Альянсу, що викликає занепокоєння союзників щодо ролі США у євроатлантичній безпеці.

За даними джерел, наближення Гегсета до пропозицій про скорочення американської військової присутності в Європі та зміна Національної стратегії оборони США, у якій пріоритети зміщено в бік захисту власної території та протистояння Китаю, можуть пояснювати його відсутність на міністерській зустрічі НАТО.

Елбрідж Колбі, який має представляти США у Брюсселі, відомий як один із авторів нової стратегії Міністерства війни США, що переглядає традиційну роль Вашингтона у Європі. Колбі також виступає за більшу відповідальність європейських союзників у протидії безпековим викликам на континенті.

На думку експертів та колишніх представників НАТО, відсутність Гегсета на таких заходах у критичний час - негативний сигнал, який ставить під сумнів відданість США Альянсу, особливо на тлі загострень у трансатлантичних відносинах.

Гегсет вже раніше пропускав важливі зустрічі НАТО. Аналогічно нещодавно вчинив держсекретар США Марко Рубіо - він не поїхав на засіданні міністрів закордонних справ НАТО в грудні 2025 року, делегувавши участь своїм заступникам.

Як відомо, Штати у широкому розумінні починають віддалятись від НАТО, а союзники в Європі задумуються над тим, щоб оборонятись без підтримки Вашингтону.

Зазначимо, нещодавно Марко Рубіо заявив, що НАТО потребує переосмислення, а європейські країни мають значно збільшити оборонні можливості.

З огляду на зміни у трансатлантичних відносинах, президент Володимир Зеленський запропонував створити Європі власну армію, однак в ЄС не сприйняли цю ідею. Там вважають, що "паралельні структури лише завадять ефективній роботі вже існуючих армій та НАТО".

НАТОБрюссельПіт Гегсет