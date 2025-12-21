Хегсет поставил условие Мадуро после нового захвата танкера у берегов Венесуэлы

"Президент Трамп (Дональд - ред.) ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы". - написал Хегсет.

По его словам, Штаты "не дрогнув" будут проводить морские операции по перехвату танкеров с санкционированной нефтью, а "насилие, наркотики и хаос" не будут контролировать Западное полушарие.

"Министерство войны совместно с нашими партнерами из Береговой охраны не дрогнув будет проводить морские операции по перехвату - в рамках операции "Южное Копье" - для демонтажа незаконных преступных сетей", - написал министр войны США.

Отметим, 20 декабря Береговая охрана США перехватила очередной танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя кадры операции, подчеркнула: Вашингтон продолжит преследовать незаконные перевозки санкционной нефти, которая финансирует "наркотерроризм в регионе".

Что предшествовало

Ранее Трамп в одном из своих постов в Х пригрозил Венесуэле Армадой США, если Николас Мадуро не вернет Штатам "всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли".

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей Армадой в истории Южной Америки. Она будет только расти, и потрясение для них будет такое, какого они еще никогда не видели - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у нас", - писал Трамп.

Как известно, предшественник Николаса Мадуро, ныне покойный венесуэльский лидер Уго Чавес в первом десятилетии этого века национализировал месторождения нефти, заставив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций в них венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA.