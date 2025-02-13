UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Гегсет про мир між Україною і РФ: буде демаркація, яку не хоче жодна зі сторін

Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США припускають, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ буде проведено демаркацію. Вона "не влаштує жодну зі сторін".

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, "реалізм" - це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та Росією.

Гегсет вважає, що вказівка на "реалізм", як, наприклад "неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою російському диктатору Володимиру Путіну.

"Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім союзниками, і потім усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде свого роду демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - додав він.

Як у США бачать мир між Україною і Росією

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що війна Росії проти України не завершиться виконанням усіх "максималістських цілей" однієї зі сторін.

За словами Рубіо, і Україні, і Росії доведеться піти на поступки, щоб досягти завершення війни.

При цьому міністр оборони США Піт Гегсет учора заявляв, що США вважають "нереалістичним" повернення України до кордонів 2014-го року.

Також глава Пентагону назвав "нереалістичним" членство України в НАТО за підсумками мирної угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні