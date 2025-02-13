RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Хегсет о мире между Украиной и РФ: будет демаркация, которую не хочет ни одна из сторон

Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предполагают, что в рамках мирного соглашения между Украиной и РФ будет проведена демаркацию. Она "не устроит ни одну из сторон".

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, "реализм" - это важная часть разговора в контексте завершения войны между Украиной и Россией. 

Хегсет считает, что указание на "реализм", как, например "невозможность" возвращения к украинским границам по состоянию на 2014 год, не является уступкой российскому диктатору Владимиру Путину. 

"Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, принесенных сначала украинцами, а затем союзниками, и затем осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода демаркацией, которую не хочет ни одна из сторон", - добавил он. 

Как в США видят мир между Украиной и Россией

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что война России против Украины не завершится выполнением всех "максималистских целей" одной из сторон.

По словам Рубио, и Украине, и России придется пойти на уступки, чтобы достичь завершения войны.

При этом министр обороны США Пит Хегсет вчера заявлял, что США считают "нереалистичным" возвращение Украины к границам 2014-го года.

Также глава Пентагона назвал "нереалистичным" членство Украины в НАТО по итогам мирного соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине