ГБР завело дело в отношении Порошенко из-за судейских зарплат

Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля. Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности, в результате чего им безосновательно начислялась зарплата, хотя они не осуществляли правосудие. В частности, Порошенко якобы мог длительное время не подписывать указы о назначении судей в нарушение ст. 80 закона о судоустройстве и статусе судей.

Также сообщается, что, по данным Государственной судебной администрации, судьям без судейских полномочий было выплачено почти 338 млн гривен. В своем решении суд дал следователям ГБР доступ к документам Государственной судебной администрации по размеру начисленного и выплаченного судейского вознаграждения.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

Отметим, вчера Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР.