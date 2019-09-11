ДБР завело справу стосовно Порошенка через суддівські зарплати

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело справу стосовно колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанова суду.

Повідомляється, що кримінальне провадження зареєстровано 3 липня. Порошенка та інших посадових осіб перевіряють у зв'язку з затягуванням призначення суддів на посади, в результаті чого їм безпідставно нараховувалася зарплата, хоча вони не здійснювали правосуддя. Зокрема, Порошенко нібито міг тривалий час не підписувати укази про призначення суддів на порушення ст. 80 закону про судоустрій і статус суддів.

Також повідомляється, що, за даними Державної судової адміністрації, суддям без суддівських повноважень було виплачено майже 338 млн гривень. У своєму рішенні суд дав слідчим ДБР доступ до документів Державної судової адміністрації щодо розміру нарахованої та виплаченої суддівської винагороди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Порошенка і колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Відзначимо, вчора Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до ДБР.