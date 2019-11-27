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СБУ ликвидировала работу двух нарколабораторий с оборотом в 2 млн гривен

Новости » Общество     27.11.2019 - 12:32
СБУ ликвидировала работу двух нарколабораторий с оборотом в 2 млн гривен
Фото: нарколаборатория (ssu.gov.ua)

Нарколаборатории ликвидировали в Запорожье и Николаевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность двух нарколабораторий в Запорожье и Николаевской области, месячный оборот которых составлял около 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в Запорожье четверо местных жителей в квартире обустроили нарколабораторию, где производили метамфетамин. Оптовые партии готового товара торговцы снабжали дилерам.

"По предварительной информации, ежемесячно с "конвейера" нарколаборатории "сходило" до двух килограммов психотропного вещества на сумму более миллиона гривен по расценкам черного рынка", - рассказали в СБУ.

Также спецслужба разоблачила нарколабораторию в Николаевской области в одном из частных домов населенного пункта Новобугского района.

"Компоненты для производства психотропных они заказывали через интернет за границей и в Украине. Товар сбывали лично через так называемую систему "закладок", одним из мессенджеров, а также отправляли дилерам по почте в Одесскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Кроме того, они обустроили несколько теплиц с коноплей в этом же районе. Денежные средства за товар дельцы получали на специально открытые банковские счета", - сообщили в СБУ.

В отношении данных лиц открыты уголовное дела по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 ноября полиция провела спецоперацию по ликвидации крупного наркосиндиката. Одним из организаторов преступной группы является действующий депутат одной из территориальной общин Львовской области. Группа действовала по всей территории Украины, реализовав только через интеренет наркотиков на более 21 млн гривен.

Также сообщалось, что в Житомирской и Киевской областях задержали участников наркогруппировки, которые за 2 месяца успели продать "товара" на 2 миллиона гривен. Реализация наркотиков проводилась через дилеров и так называемые "закладки".

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