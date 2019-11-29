ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР затримало поліцейського в Харкові на продажу наркотиків

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 22:18
ДБР затримало поліцейського в Харкові на продажу наркотиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримання відбулося після збуту ним чергової партії наркотиків

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вживав наркотичні речовини, а також розповсюджував їх на території Харківської області. У рамках досудового розслідування кримінального провадження задокументовано три факти продажу наркотиків.

Затримання відбулося після збуту ним чергової партії наркотичних засобів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Додатково перевіряється інформація щодо причетності до злочину інших співробітників поліції.

Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

Кваліфікація: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність двох нарколабораторій в Запоріжжі та Миколаївської області, місячний обіг яких становив близько 2 млн гривень.

Нагадаємо, що в Житомирській і Київській областях затримали учасників наркоугруповання, які за 2 місяці встигли продати "товару" на 2 мільйони гривень.

ДБР повідомило про підозру головному інспектору митниці "Краковець" У Харківській області викрили канал контрабанди на митниці
Новини України наркотикиДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся