ГБР вызвало Порошенко на допрос в начале сентября

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это уже третий допрос пятого президента Украины

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, этот допрос должен стать третьим.

"Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР на 3 сентября. В общем состоялось уже два допроса. Третьего сентября должен состояться уже третий допрос", - заявила Иванова.

Напомним, 12 августа Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований. Отметим, у здания ГБР проходила акция протеста. Участники акции держали в руках флаги ЕС и НАТО, а также плакаты со словами "ГБР, чистите власть, а не медиа".

Как писало РБК-Украина ранее, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Петра Порошенко. В прошлом году журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Журналисты предполагали, что он не проходил паспортный контроль и путешествовал под другим именем.

Отметим также, Госбюро расследований вызывало пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

После второго вызова на допрос, 24 июля Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Визит стал неожиданным для сотрудников ГБР, которые ждали его 25 июля.

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват госвласти в Украине.