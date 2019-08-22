ДБР викликало Порошенка на допит на початку вересня

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це вже третій допит п'ятого президента України

П'ятого президента України Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань на 3 вересня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

За її словами, цей допит має стати третім.

"Петро Порошенко викликаний на допит до ДБР на 3 вересня. Загалом відбулось вже два допити. Третього вересня має відбутись вже третій допит", - заявила Іванова.

Нагадаємо, 12 серпня Порошенко був на допиті в Державному бюро розслідувань. Відзначимо, біля будівлі ДБР проходила акція протесту. Учасники акції тримали в руках прапори ЄС та НАТО, а також плакати зі словами "ДБР, чистите владу, а не медіа".

Як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон Петра Порошенка. У минулому році журналісти проекту "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Журналісти припускали, що він не проходив паспортний контроль і подорожував під іншим іменем.

Відзначимо також, Держбюро розслідувань викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Після другого виклику на допит 24 липня Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань. Візит став несподіваним для співробітників ДБР, які чекали його 25 липня.

Відзначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.