Возле Афин произошел масштабный лесной пожар

Фото: пожар в Афинах (ekathimerini.com)

По меньшей мере 141 пожарный с 46 автомобилями боролись с огнем

В восточном пригороде Афин произошел крупный пожар, на горе Гимметус было видно пламя. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на Ekathimerini

Спасатели сообщили, что пожар начался в жилом секторе. По меньшей мере 141 пожарный с 46 автомобилями боролись с огнем, на рассвете к ним присоединились восемь специализированных вертолетов.

У власти нет информации, сколько людей покинули свои дома, убегая от пожара. Поскольку пожар вспыхнул посреди ночи, людей просили звонить в двери для уведомления соседей.

Напомним, на одном из Канарских островов Гран-Канария горит около тысячи гектаров лесных массивов, проведена массовая эвакуация. Пожар начался на горной местности всего в 32 км от столицы Гран-Канария, Лас-Пальмас.

РБК-Украина писало, что за масштабные лесные пожары в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась, сейчас она составляет 2,4 млн гектаров.