ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Пятого президента Украины ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

Об этом сообщается на сайте бюро.

Следователи ГБР определили необходимость прибытия Порошенко как срочную.

"Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко вызвали в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

ГБР расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем.

Среди них, в частности - переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло за собой введение военного положения в Украине год назад. Кроме того, расследование проводят по факту его незаконной переправки через госграницу с использованием поддельных документов (Мальдивы).

Также РБК-Украина писало, что в начале декабря прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.