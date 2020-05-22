ДБР викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик екс-президента Петра Порошенка на допит у якості свідка. П’ятого президента України чекають у ДБР 26 травня об 11:00.

Про це повідомляється на сайті бюро.

Слідчі ДБР визначили необхідність прибуття Порошенка як термінову.

"Термінове повідомлення про виклик нині діючого народного депутата України, громадянина Порошенка П.О. до Державного бюро розслідувань у якості свідка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенка викликали у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.

ДБР розслідує понад 13 кримінальних проваджень, в яких Петро Порошенко є свідком.

Серед них, зокрема - перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило за собою введення воєнного стану в Україні рік тому. Крім того, проводять розслідування за фактом його незаконного переправлення через держкордон з використанням підроблених документів (Мальдіви).

Також РБК-Україна писало, що на початку грудня минулого року ДБР почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.