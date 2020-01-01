В ГБР вважають, що не впоралися зі своїми завданнями в 2019 році

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що за підсумками 2019 року "не впорався з першочерговими завданнями та викликами сьогодення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГБР.

Як наголошується, в роботі відомства були встановлені суттєві порушення в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому та технічному забезпеченні.

В ГБР просять надсилати їм пропозиції щодо подолання кризи у відомстві, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів.

"Ми чекаємо грунтовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їх прихованих активах, корупційних зв'язках та ін. Звертаємо увагу на те, що в листах-повідомленнях повинні бути чітко викладені факти та обставини, надані їх підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідування.

До цього колишній керівник відомства Роман Труба заявляв, що готовий покинути свій пост через три роки і не буде подавати у відставку.

Додамо, що 27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови Держбюро розслідувань. На його місце була призначена Ірина Венедиктова.